فدوى البرغوثي تروي كيفية منعها من زيارة زوجها الأسير القائد مروان بعد وصولها للسجن

رام الله / سما /

مُنعت المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير القيادي مروان البرغوثي ، من زيارته بعد ماسمحت لها سلطات الاحتلال بالزيارة واصدرت تصريح بذلك.

وكتبت البرغوثي عبر "فيس بوك": "كانت سعادتي كبيرة باتصال من الصليب الاحمر ابلغوني بحصولي على تصريح زيارة لابو القسام وانا الذي منعت من ز يارتة منذ 30 شهراً اي منذ اضراب الحرية والكرامة الذي خاضه ابو القسام مع اخوانه الاسرى في نيسان من عام 2017 لمدة 42 يوم واتهمت بدعمه ومساندته.

وأضافت: اجتزنا حاجز نعلين بدون مشكلة فزاد الامل لدي بالزيارة وحينما وصلت الى شباك الزيارة داخل السجن واذا بعفريتة تخرج من داخل المجندة لتقول بكل قسوة وبلاغ بالنسبة لها روتيني ولكن بالنسبة لي صاعقة قالت انت ممنوعة من الزيارة بقرار من جهات عليا ذهل اهالي الاسرى حيث تحلقت نظراتهم مراقبين ما سيحدث داعين لي بان اتمكن من الزيارة فمنهم من بدأ بالدعاء ومنهم من قرأ ايات من القران لعل هذا الشيطان الذي يركب المحتل لقهر البشر يزول وفي النهاية ابتسمت وقلت للاهالي" المهم سلموا على الاسرى ومبسوطة اني رافقتكم اليوم ورأيتكم" طبعاً لم يخفوا انهم لم يصدقوا هدوئي وصبري وتحملي وقلت لهم من الذي اخذ قرار قهري هذا.