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وزير الريادة والتمكين يبحث سبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الريادة والتمكين يبحث سبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية


رام الله / سما /

 بحث وزير الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله سبل تعزيز التعاون في دعم المشاريع الريادية وتمكين الشباب الفلسطيني والمرأة في شتى المجالات مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية " فاتن".

وأكد الوزير السعداوي على أهمية دعم ومساندة المشاريع الريادية في الضفة الغربية وقطاع غزة لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تساهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل بين الشباب.

بدوره أطلع مدير عام مؤسسة فاتن أنور الجيوسي الوزير السعداوي على المشاريع التي قامت المؤسسة بتمويلها في مجالات الريادة والتمكين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على مدى السنوات الماضية ,

وقال الجيوسي ان مؤسسة فاتن ساهمت وبشكل فعال في دعم وتمويل الاف المشاريع التمويلية ووفرت قروض للمواطنين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتشغيل والإسكان والاعمار والمشاريع الإنتاجية النسوية والزراعية وغيرها من المشاريع التي من شأنها تمكين وتعزيز صمود المواطنين على كافة الصعد وفي مختلف المجالات . 

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