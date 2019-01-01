طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

رام الله /سما/

كشفت شركة كهرباء القدس اليوم الثلاثاء، عن المناطق التي سيقطع عنها التيار الكهرباء في مناطق في رام الله بالضفة الغربية، وذلك بفعل قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقال مدير شركة كهرباء محافظة القدس فرع رام الله، محمد زيدان "بدأت الشركة الإسرائيلية الأحد الماضي قطع الكهرباء عن منطقتين وسط الضفة الغربية في رام الله وبيت لحم لمدة ساعتين".

وأشار إلى أنهم تلقوا من الشركة الإسرائيلية برنامجا حددت فيه المناطق والقرى والمخيمات التي سيشملها القطع.

وقال إن هناك برنامجاً معدلاً تم إعداده، حيث تم نشر جدول للمناطق التي ستقطع فيها الكهرباء يومي 25، 26 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة " ستقطع الكهرباء يوم الأربعاء عن جزء من حي "سطح مرحبا"، حي "إسكان المهندسين"، "فيلل بيت الملال"، "خط مجاري بلدية البيرة"، حي "استاد الهاشمية والمجاورين"، أجزاء من منطقة "حسونة"، مسلخ بلدية البيرة، سلطة المياه، حي شهار كساب، المنطقة المجاورة لمدرسة النجاح، قصر الطويل، السلامية، شارع بيرزيت القديم، سردة أبو قش، إسكان الشرطة، كامل مدينة الريحان، باستثناء المستشفى، الجامعة الأمريكية، أجزاء من كوبر، جامعة بيرزيت، بيرزبت، عطارى".

واضافت "يوم الخميس ستقطع الكهرباء في جزء من المصيون مقابل الجراند بارك، السيزار، الكرمل، البنك الإسلامي، المنطقة الصناعية رام الله، مصنع كوكالا، مصنع محارم ريما، أجزاء من منطقة رام الله التحتا، شارع السهل، أجزاء من عين لوجا".

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اعلنت الأحد، أنها بدأت تقنين التيار الكهربائي في بعض المناطق الفلسطينية وسط الضفة الغربية، عازية ذلك إلى تراكم الديون على شركة الكهرباء الفلسطينية.

وتزود الشركة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية بالتيار الكهربائي من خلال شركة كهرباء محافظة القدس الحاصلة على امتياز التوزيع في وسط الضفة، ومن خلال البلديات الفلسطينية شمال الضفة وجنوبها.

وأكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها باشرت تقنين الكهرباء في بعض المناطق.

وقالت "اعتبارا من الأحد الماضي قننت شركة الكهرباء إمدادات الكهرباء للمجتمعات في يهودا والسامرة (الضفة) بسبب الديون".

وأضافت الشركة "لقد تضخمت ديون شركة كهرباء القدس على مر السنين حتى وصلت الآن إلى 1.7 مليارد شيكل".

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها "حذرت شركة كهرباء القدس والجهات ذات الصلة من الحاجة العاجلة لسداد الديون، ولكن لم يتم إيجاد حل لذلك والشركة مجبرة على قطع التيار وفقا لسلطتها القانونية".

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس لمشتركيها نية نظيرتها الإسرائيلية تقنين الكهرباء لمدة ساعتين يوميا في مناطق محددة ووفق جدول زمني يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

من جهتها، اتهمت سلطة الطاقة الفلسطينية شركة الكهرباء الإسرائيلية بمحاولة "ابتزاز" الحكومة الفلسطينية عبر تقليص التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، في بيان الأحد.

وجاء في البيان "تسعى حكومة إسرائيل من خلال هذه العقوبات واستغلال ديون الكهرباء إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية".

واعتبر زيدان أن القطع "يعود لأسباب سياسية بالإضافة إلى وجود خلافات مع الشركة الإسرائيلية حول قيمة الديون التي أعلنتها".

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية أنها سددت خلال الشهرين الماضيين نحو 100 مليون دولار من الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية أو على البلديات.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تأثير انقطاع التيار الكهربائي على المرضى والأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات.

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