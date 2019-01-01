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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين من مناطق الضفة. 
وعرف من معتقلي الضفة:
١. فيصل محمد النجار- يطا
٢. رامي علي النجار- يطا
٣. أحمد الشريقي النجار- يطا
٤. محمود الشريقي النجار- يطا
٥. المحرر سعود أبو يوسف- حلحول
٦. أحمد مازن رقبان- مخيم الدهيشة
٧. جهاد عمر عياد- بيت لحم
٨.  عمر عياد الهريمي- بيت لحم
٩. محمد هادية- بيت لحم

كما اقتحم مئات المستوطنين قبر يوسف لأداء الصلوات والطقوس التلمودية وسط اندلاع للمواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس.


وقالت مصادر أمنية ان ما يقارب  24 حافلة نقلت اكثر من 1200 مستوطن إلى مكان القبر وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم التي انتشرت في محيط القبر .


وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال في منطقة شارع عمان ومحيط القبر أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابا

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