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قناة عبرية تكشف: اجتماع بين الشيخ ووزير المالية الاسرائيلية لبحث أزمة السلطة المالية

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: اجتماع بين الشيخ ووزير المالية الاسرائيلية لبحث أزمة السلطة المالية


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء الاثنين، أن اجتماعاً سيعقد بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقال مراسل القناة 13 العبرية،  باارك رافيد:" من المقرر عقد اجتماع بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون ووزير الشؤون المدنية  حسين الشيخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد مناشدة الشيخ أمس لكحلون بعقد الاجتماع في ضوء الأزمة الإقتصادية في السلطة الفلسطينية".

وبحسب مصادر إسرائيلية رفيعة قالت:"أنه في ضوء نتائج الانتخابات والخوف من عدم تشكيل حكومة لشهور، يريد الفلسطينيون محاولة إيجاد حلول وسط لمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية".

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