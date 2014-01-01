أجويرو يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

واصل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو تألقه في بدايته التاريخية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه مانشستر سيتي حيث أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في مطلع الموسم.

وقد قاد أجويرو هجوم فريقه في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على واتفورد بنتيجة 8-0، والتي تسببت أيضًا في ظهور بيرناردو سيلفا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله هاتريك في شباك الحارس فوستر.

ولم يتمكن كل من تامي أبراهام أو تيمو بوكي أو رحيم ستيرلنج من التسجيل في الجولة السادسة ولأسباب مختلفة وإن كان ستيرلنج لم يلعب مع فريقه لكي يرتاح بعد ضغط المباريات التي تعرض لها اللاعب منذ بداية الموسم.

أما بيير إميريك أوباميانج فقد واصل التألق وقيادة آرسنال لتحقيق الفوز بهدف جديد في شباك فريق أستون فيلا لتصل أهدافه إلى الرقم 6 بنفس رصيد تيمو بوكي، فيما دخل هاري كين قائمة الهدافي بهدف جديد في مرمى ليستر سيتي.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة:

1- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 8 أهداف

2- تامي أبراهام (تشيلسي) 7 أهداف

3- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 6 أهداف

4- تيمو بوكي (نورويتش سيتي) 6 أهداف

5- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 5 أهداف

6- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 4 أهداف

7- محمد صلاح (ليفربول) 4 أهداف

8- ساديو ماني (ليفربول) 4 أهداف

9- أشلي بارنز (بيرنلي) 4 أهداف

10- هاري كين (توتنهام) 4 أهداف