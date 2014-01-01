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قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" الإخبارية انه من المرجح الا تقوم إدارة ترامب بعرض خطتها للسلام خلال الفترة القريبة، على عكس ما قدره رئيس الحكومة نتنياهو قبل الانتخابات.

وأفادت هيئة البث الرسمية ان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات يستوضح من خلال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين ان كان من الممكن نشر "صفقة القرن" في هذا التوقيت السياسي الحساس في البلاد.

ووفقا لمسؤولين تحدثوا مع غرينبلات خلال اجتماعاتهم في إسرائيل قالوا انهم شعروا بأنه جاء للوداع.

ومن المتوقع ان يجتمع غرينبلات اليوم مع رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس"، وشدد مكتب غانتس انه يوجد نقاش بين الأطراف في التحالف بشأن الاجتماع اليوم ا، لكن هذا لم يتم التنسيق له بعد.

وكان غرينبلات أعلن في شهر آب/أغسطس الماضي ان إدارة ترامب قررت عدم نشر خطة السلام أو أجزاء منها قبل الانتخابات في إسرائيل. وكان ترامب بوقت سابق من الشهر صرح :"على ما يبدو سننشر خطة السلام بعد الانتخابات في إسرائيل، لكن قد ننشر أجزاء منها قبل ذلك".  

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