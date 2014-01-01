قوات الاحتلال تعتقل 52 مواطنا من الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 52 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية والقدس، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين:

١. والدة الأسير الطالب في بيرزيت يزن مغامس-رام الله

٢. الطالب في بيرزيت باسل فليان- رام الله

٣. جمال العيسة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٤. مراد الخمور- مخيم الدهيشة

٥. بلال عمر الصيفي- مخيم الدهيشة

٦. حازم زاهر عاصي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

٧. عبد الرحمن ريان- قراوة بني حسان

٨. عدي حسين- عزون شرق قلقيلية

٩. حمزة حسين- عزون

١٠. علي الجدع- قلقيلية

١١. يوسف مرحوم- طولكرم

١٢. المحرر وسام ربيع- بيت عنان شمال غرب القدس

١٣. إسماعيل حلبية- أبو ديس شرق القدس

١٤. تامر نشرتي- مخيم جنين

١٥. ثائر السويطي- مخيم جنين

١٦. عقاب السويطي- مخيم جنين

١٧. طارق أبو طبيخ- مخيم جنين

١٨. محمد النصار- مخيم جنين

١٩. نزار سدر- الخليل

٢٠- رامي خالد العويوي - الخليل

وشن جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدتي العيسوية وسلوان، في مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية أن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة العيسوية حيث طالت ما يزيد عن 20 فلسطينينا، إضافة الى تسليم بلاغات لمراجعة المخابرات، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلوان.



وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحمت أحياء وحارات بلدة العيسوية واعتقلت العشرات، عرف منهم حتى اللحظة التالية أسمائهم: محمد فوزي عبيد، وضياء أيمن عبيد، وسفيان ناصر محمود، ومحمد ناصر محمود، واكرم فادي مصطفى، وزايد العجلوني، ومحمود البدوي، ومحمد رجب عبيد، وسيم اياد داري، وباسل محمد درباس، وقصي محمد درباس، ورشاد امجد ناصر، وهارون محمد محيسن، ووسيم نايف عبيد، وحمزة محمد ناصر، وعيسى محمد ناصر، ومحمد عبدالله داري، ومحمود عبدالله داري، ومحمود جمال عطية، وعلي جمال بدر، وسمير اكرم عطية، ومحمد اديب ابو الحمص.



كما سلمت بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال للشاب يزن نعاجي "علما انه طالب يتعلم بالخارج"، وللطفل محمود محمد رشاد (١٠سنوات).



وأوضح أبو الحمص أن مواجهات عنيفة شهدتها بلدة العيسوية في ساعة متأخرة من مساء أمس، عقب اقتحام العشرات من قوات الاحتلال الخاصة والشرطة لأحياء البلدةـ واستفزازها السكان من خلال الانتشار في شوارع البلدة وتوقيف الشبان واستخدام القنابل والاعيرة المطاطية بين المنازل السكنية وداخل الاحياء بصورة عشوائية، لافتا ان القوات اقتحمت حي محيسن وصادرت من الشبان "ارجيلة".



وأضاف أبو الحمص أن حملة التنكيل والاعتداءات في بلدة العيسوية آخذة بالتصاعد خلال هذه الأيام، حيث الاقتحامات اليومية خاصة في ساعات الليل، والاعتقالات على مدار الساعة، ونصب الحواجز على المداخل، اضافة الى توزيع اخطارات هدم في البلدة.



ومن جهة ثانية أوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن قوات الاحتلال برفقة مخابراتها اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة واعتقلت الشابين توفيق أبو تايه ومجدي أبو تايه.



وأضاف المركز أن قوات الاحتلال انتشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس في أحياء بلدة سلوان، وانتشرت في عدة أحياء وحررت مخالفات عشوائية للسكان اضافة الى توقيف الشبان وتحرير هوياتهم واخضاع بعضهم للتفتيش، وعقب ذلك اقتحمت حي ابو تايه واطلقت الاعيرة المطاطية بصورة عشوائية .