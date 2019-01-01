شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فيديو قصير يحتوي على صور تنشر لأول مرة يصاحبها تسجيل صوتي لعملية الاتصال اللاسلكي بين الجنود الإسرائيليين وفرقة الانقاذ التي نفذت عملية في خانيونس خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

ويظهر من الفيديو والحديث بين الجنود أن الطائرة حين هبطت في خانيوس تعرضت لطلقات نارية من مقاتلي حماس، إلا أن هبوطها استمر 4 دقائق حتى نجحت في تأمين وصول الجنود إليها.

وحول تفاصيل الحديث بين الجنود وفرق الانقاذ، اوضح جيش الاحتلال في بيانه أن المروحية بقيت 3 دقائق على الأرض في خان يونس، 48 ثانية حتى صعد جميع المقاتلين، و 2:22 دقيقة أخرى حتى انتهى طاقم المروحية من التأكد من عدم وجود جنود في المكان.

وأمنت طائرات أخرى هجومًا ناريًا كثيفًا لمنع إطلاق النار على الطائرة والقوة الخاصة التي كان قائدها قد أصيب ونائبه قبل أن يعلن عن مقتل القائد "م".

وأظهرت التسجيلات الصوتية حديث بين الجنود حول فيما إذا كان هناك جنود فقدت أثارهم داخل غزة، فأجابه أحد الضباط أنه لا يعرف فيما إذا كان الجميع موجود. حيث تم عدهم فيما بعد وتبين أن المجموعة كاملة موجودة، وعادت الطائرة بالمصابين إلى مستشفى سوروكا وتم إنقاذ الفرقة.

وكرم أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، عائلة الضابط الدرزي "م" الذي قاد المجموعة وأشاد بشجاعته لتمكنه من إخراج القوة بدون خسائر كبيرة كادت تكلف إسرائيل الكثير.