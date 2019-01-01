فيديو.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ بسحقه واتفورد بـ 8 أهداف

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاره الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة بثمان أهداف نظيفة على حساب منافسه واتفورد.

ورفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 13 نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الأول بفارق نقطتين مع العلم أن لليفر لم يلعب مباراته السادسة والتي ستكون أمام تشيلسي غداً على ملعب ستامفورد بريدج، بينما بقى واتفورد في المركز الاخير برصيد نقطتين فقط.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بإعصار هجومي هائل قاده إلى تحقيق الهدف الأول بعد مرور 50 ثانية فقط من خلال كرة عرضية دقيقة من دي بروين لدافيد سيلفا الذي أسكنها الشباك.

ثم جاء الهدف الثاني للسيتي سريعاً عن طريق النجم الأرجنتيني سيرخيو أوجويرو قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 12 من خلال كرة ثابتة.



وعند الدقيقة 15 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع للفريق الهجومي الناري بعد ضربة ركنية وصلت لاجويرو الذي مهد الكرة برأسه باتجاه النجم البرتغالي الذي أسكنها الشباك.

واستمر الإعصار الهجومي بتسجيل السيتي للهدف الخامس في الدقيقة 18 عن طريق المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بعد هجمة تقدم فيها لتحويل كرة أجويرو العرضية لهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف بيرناردو سيلفا هدفين في الدقيقتين 48 و60 ليصل إلى الهدف الثالث الشخصي له ويحقق “الهاتريك”، وشارك البلجيكي دي بروين في حفلة الأهداف بتسجيله للهدف الثامن في الدقيقة 85.

وفي المباريات التي أقيمت بنفس التوقيت فاز بيرنلي على نورويتش سيتي بهدفين نظيفين بينما حقق شيفيلد يونايتد نتيجة غير متوقعة تغلبه على إيفرتون خارج ميدانه بهدفين للا شىء.

سجل هدفي الفريق الصاعد حديثاً لمنافسات البريميير ليج كلاً من ياري مينا مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه وليس موسيت في الدقيقة 79 ورفع بذلك شيفيلد رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بينما بقى إيفرتون في الركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.