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صورة.. هنا الزاهد تنقل إلى المستشفى خلال شهر العسل وأحمد فهمي يوضح

السبت 21 سبتمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هنا الزاهد تنقل إلى المستشفى خلال شهر العسل وأحمد فهمي يوضح


وكالات / سما /

نقلت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ إلى إحدى المستشفيات بعدما تعرضت لوعكة صحية، وذلك خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي​.

وأوضح فهمي حقيقة ما حصل مع الزاهد، حيث نشر صورة لها من على سرير المرض وعلق عليها قائلا: “عمة أنا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة، ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع أصحابي الزمالكاوية على الماتش.. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا”.

وأضاف: “بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا، لدرجة إنه في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم ما بيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها، لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إنه في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية”.

وتابع: “بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحانين لينا من قلوبهم وربنا يديمكم نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى”.

وبعد انتشار الخبر قام فهمي بحذف الصورة والتعليق.

#هنا الزاهد
هنا الزاهد

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