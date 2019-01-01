الحكومة تقرر وقف استيراد تسع سلع من "إسرائيل" بشكل نهائي

رام الله / سما /

قررت الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، وقف استيراد تسعة سلع زراعية من إسرائيل بشكل كامل ونهائي.

ووفقا لرئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية، أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي، فإن وقف استيراد السلع كان بقرار من وزارة الزراعة، وهي: البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض والعجول.

وأوضح أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول يأتي ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال بناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.