  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الحكومة تقرر وقف استيراد تسع سلع من "إسرائيل" بشكل نهائي

السبت 21 سبتمبر 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تقرر وقف استيراد تسع سلع من "إسرائيل" بشكل نهائي


رام الله / سما /

قررت الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، وقف استيراد تسعة سلع زراعية من إسرائيل بشكل كامل ونهائي.

ووفقا لرئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية، أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي، فإن وقف استيراد السلع كان بقرار من وزارة الزراعة، وهي: البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض والعجول.

وأوضح أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول يأتي ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال بناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

#حماية المستهلك #إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مأزق الانتخابات الإسرائيلية : المخرج بمحاكمة نتنياهو

قدم طلب سري لـ"ريفلين".. قناة عبرية: نتنياهو سيترك الساحة السياسية في هذه الحالة..

بعد موافقة أمريكية إسرائيلية... معدات لـ"مستشفى ميداني" قرب حاجز "بيت حانون" ستدخل غزة

المغرب يكشف حقيقة وثائق تتعلق بوالدة الرئيس المصري

ضحية ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار

نصر الله: الهجمات على "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة

الخضري ليس وحيدًا : السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية: غانتس سيسير على خطى نتنياهو لكنه سيختلف عنه مع غزة

89073

يديعوت تكشف أسباب القلق الإسرائيلي بعد هجمات أرامكو

موقع عبري: السلطة تعيش أزمة اقتصادية خانقة وتدفع رواتب موظفيها بصعوبة بالغة

ملادينوف: الأوضاع الإنسانية بغزة مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر ويوجه رسالة للفصائل حول المصالحة!

غرينبلات

جيسون غرينبلات: "الوداع الحلو المر"