ردود أفعال إسرائيلية أولية حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الـ(22).. وليبرمان يحذر!

توالت ردود الأفعال يوم الأربعاء، حول نتائج انتخابات الكنيست الـ(22) المعادة والتي أجريت "الثلاثاء" في اسرائيل.

وقالت قناة "كان" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن الوزير "يوفال شتاينتس" من حزب "الليكود": إنني أشعر بخيبة أمل، كنا نتوقع فوزًا كبيرًا.

وأضافت القناة نقلاُ عن الوزير "جلعاد أردان" من حزب "الليكود"، أنّ غانتس لا يستطيع تشكيل حكومة يسارية مع العرب، لذلك يجب تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة يمين.

الصحفي الإسرائيلي من موقع "واللا نيوز" أمير بوخبوط، أكد أنّه أثناء عد الأصوات في اسرائيل، بنت حماس نمطًا من النشاط والاستراتيجية مع حكومة نتنياهو ، فقد تبدأ في الإشارة إلى "وجودها" بسرعة.

القناة الـ(13) العبرية، أشارت، إلى أنّ "غانتس" هاتف رئيس القائمة العربية ودعاه للتحالف لإقامة حكومة موحدة.

وتابعت، أنّ عمير بيرتس رئيس حزب العمل أعلن رفضه الانضمام لحكومة يرأسها نتنياهو.

أما وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "أفيغدور ليبرمان"، أكد، أنّه لن يشارك في اي حكومة دون التزام واضح ، في تجنيد (بني يشفوت) طلاب حلقات العلم الديني ودون أي تغيير في القانون بنقطة أو فاصلة.

"وأضاف أن" شرطه الضروري لدخول الحكومة تعليم الأساسيات من التعليم الحكومي في المدارس الأرثوذكسية المتدينة. والشيء الآخر هو أننا لن نتخلى عن قانون حرية الشراء في السوبر ماركت والسفر يوم السبت والزواج المدني".

وأوضح، أنّ هذه الشروط التي يصر عليها ليبرمان مع رفض وجود العرب في اي حكومة بعدها ركب حكومة غير وطنية تجمع الحزبين الكبيرين .

وأشار، اذا احد الاحزاب رفض او وضع شروط تعجيزيه احنا امام فيلم جديد انتخابات ثالثة !.

وطالب "ليبرمان" بحسب "القناة 13 العبرية"، من نتنياهو وغانتس بعدم الاتصال به نهائيا ما لم يتفقا على مبدأ الشراكة.

أليؤور ليفي، تابع، أخبرني مسؤولو الليكود الآن عن شيء مثير للاهتمام، وسنقدم له ملفًا أمنيًا ونستبدل رئيس الوزراء ونحضر معه عشرة أعضاء آخرين من أعضاء الكنيست الأبيض ".

وتساءل، لماذا غابي وليس بيني غانتس؟ أجبه "المفضل لدي هو الليكود في الليكود ، فقط سيكون لديه خيار أن يصبح رئيسًا للوزراء".

يديعوت أحرونوت، أكدت، أنّه في أم الفحم: حصلت القائمة المشتركة على 95.8% من أصوات الناخبين فيها، المعسكر الديمقراطي 1.48%، وأزرق أبيض 0.95%، وصوت سبعة من سكان المدينة لصالح عتسماه يهوديت، وكانت نسبة المشاركة 51.3%.

وفي رهط: حصلت القائمة المشتركة على 79.6% من أصوات الناخبين، أزرق أبيض 6.5%، المعسكر الديمقراطي 3.9%، قائمة الوحدة الشعبية 3%، العمل-الجسر 2.3%، نسبة المشاركة كانت 59.5%.

"هأرتس" العبرية نشرت النتائج شبه الرسمية لانتخابات الكنيست والتي جاءت على النحو التالي:

الأزرق والأبيض 32، الليكود 31، قائمة مشتركة 13، بيت إسرائيل 9، شاس 9، التوراة اليهودية 8، الحق 7، جسر العمل 6، معسكر الديمقراطية 5

وأكدت، أنّ المعسكر اليميني حصل على 56 مقعد بينما حصل معسكر المركز – يسار على 55 مقعد.

ونوّهت هآرتس، إلى أنّ نسبة التصويت ارتفعت بالوسط العربي في إسرائيل، حيثُ بلغت نسبة التصويت بالأمس 60% مقابل 50% في الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل الماضي.

ونشرت القناة 13 العبرية، أحدث النتائج من عمليات الفرز الجارية بعد 91 % من الأصوات:

أزرق أبيض 33، الليكود 32، القائمة المشتركة 11، شاس 11، "إسرائيل" بيتنا 9، يهدوت هتوراة 8، يمينا 7، العمل-الجسر 6، المعسكر الديمقراطي 5.