فيديو.. برشلونة يتعادل مع دورتموند في مواجهة مثيرة

وكالات / سما /

إنتهت المواجهة التي جمعت برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بنتيجة التعادل 0-0، لتتساوي جميع فرق المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة.





شهد الشوط الأول سيطرة برشلونة على الكرة، مع عدم وجود عدد كبير من المحاولات الخطيرة على مرمى أصحاب الأرض، حيث إعتمد الفريق إنطلاقات أنسو فاتي على الجهة اليسرى، وبعض محاولات الإختراق من العمق بواسطة آرثر ودي يونج وجريزمان لكن دون جدوى.





دفاع بوروسيا دورتموند ظهر متماسك جداً خلال مجريات الشوط، حيث تألق بشكل لافت النجم ماتس هوميلس، و السويسري مانويل أكانجي، والمغربي أشرف حكيمي في الذوذ عن مرماهم، أمام هجمات لاعبي الفريق الكاتلوني.





وحاول الفريق الألماني القيام ببعض الهجمات المعاكسة، معتمداً على سرعة ومهارة رباعي خط المقدمة، ألكاسير وماركو رويس، وجادون سانشو، وثورغان هازارد، وكانت هناك بعض الفرص التي شكلت خطورة نسبية على مرمى تير شتيغن.





في الشوط الثاني ظهر بوروسيا دورتموند بشكل أفضل، حث ضغط منذ البداية، وسنحت أمامه الكثير من الفصرص لتسجيل أهداف، كان أبرزها ركلة الجزاء التي سددها ماركو رويس، وتصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيغن.





وكانت هناك العديد من الكرات الأخرى، خاصة عن طريق رويس الذي كان بمقدوره تسجيل أكثر من كرة في المرمى، فيما ردة العارضة تسديدة رائعة من البديل جوليان براندت، في تحسن فيه أداء برشلونة نسبياً مع دخول ليونيل ميسي، لكن بدون تغيير على النتيجة.