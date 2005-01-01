بسبب وضعه الصحي.. نقل القيادي بحماس و "المعتقل "الخضري إلى مستشفى بمكة

غزة / سما /

ذكر قيادي في "حماس"، أن القيادي في الحركة، وممثلها في السعودية، محمد الخضري، نقل من السجن إلى المستشفى، بسبب وضعه الصحي.

وكانت "حماس" كشفت أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا محمد صالح الخضري "81 عاما"، ممثلها في المملكة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال في تغريدة له الثلاثاء، أن الخضري نقل من سجن "ذهبان" في جدة لإحدى المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة، للعلاج من المرض الضال المصاب به.

وفي الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، اعتقل جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، محمد صالح الخضري، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود.



ووصفت حماس الاعتقال، بأنه خطوة غريبة ومستهجنة، وأضافت أن "الخضري كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".