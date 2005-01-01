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الإذاعة العبرية : قطر رفضت طلبا إسرائيليا بعقد لقاء بين وزير خارجيتها ونتنياهو

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإذاعة العبرية : قطر رفضت طلبا إسرائيليا بعقد لقاء بين وزير خارجيتها ونتنياهو


القدس المحتلة / سما /

فشلت المساعي الإسرائيلية لترتيب اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، على هامش مؤتمر وارسو، الذي عُقد في منتصف إبريل / نيسان الماضي، بحسب ما أفادت به الإذاعة العبرية. 

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين إسرائيليين، توجّهوا إلى طرف ثالث قبيل عقد المؤتمر، بغية "جس نبض" المسؤولين القطريين، بشأن عقد اجتماع مُحتمل، إلا أن الجانب القطري رفض ذلك ورد بأن "الفترة غير مناسبة لذلك". ونفى ديوان نتنياهو هذا التقرير. 

وكان نتنياهو قد التقى على هامش ذلك المؤتمر، بوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي. وجمع المؤتمر الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب ممثلين عن الدول الخليجية، لبحث سُبل التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. 

ويتباهى نتنياهو دائما بـ "الإنجازات السياسية" لحكومته، فيما يتعلق بالعلاقات مع دول المنطقة، التي لا تُقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة، كالبحرين والإمارات والسعودية. وتُعتبر قطر داعمة لحركة حماس المُعادية لإسرائيل، والتي تُسيطر على قطاع غزة. 

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