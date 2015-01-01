قيادي فلسطيني: فتح وحماس ترغبان بالوصول لمصالحة شاملة وجهود مصرية تبذل لاتمامها ولكن!

سما / وكالات/

كشف جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، اليوم الاثنين، عن جهود مصرية تبذل لاتمام المصالحة.

وقال مزهر في تصريحات صحفية، إن الوفد المصري يبذل جهود جدية لإتمام المصالحة لكن العقبات كبيرة وواقعية، وبعد الانتخابات الصهيونية مصر ستبدي تحركاً آخر.

وأضاف: تتوفر رغبة حقيقية لدى فتح وحماس في الوصول لمصالحة شاملة، وحماس قدمت ورقة للمصريين يمكن البناء عليها لاحقاً.

في سياق منفصل، قال القيادي في الجبهة الشعبية، إن أوسلو مأساة وكارثة حلت بالشعب الفلسطيني، وكانت منطلق لاتخاذ قرارات عنصرية بحق قضيتنا، سواءً على مستوى الاستيطان أو حق العودة أو تهويد القدس.

وأوضح مزهر أن الجبهة الشعبية خرجت من اللجنة التنفيذية ولكنها لم تخرج من المنظمة ككل، وقطع قيادة المنظمة لمرتبات الجبهة المالية هو سطو لحقوقها ومخصصاتها.