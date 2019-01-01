هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة

القدس المحتلة / سما /

علمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن هجوم على قطاع غزة إثر إطلاق قذيفة صاروخية صوب أشدود، عند إطلاقه خطاباً خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن المستشار القانوني، إفيحاي مندلبليت، عارض خطة نتنياهو، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه، عقد اجتماعٍ للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للشؤون السياسية والأمنية.

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو، اجتمع عقب الحادث في أشدود مع رؤساء الدوائر الأمنية، وعرض عليهم شن حملة عسكرية تنطوي على أبعاد وتبعات في القطاع، تحفظ عدد منهم عليها.

ولم يحضر مندلبليت الجلسة غير أنه تم التشاور معه هاتفياً.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة مخولة باتخاذ قرار بشأن شن عملية عسكرية هامة قد تؤدي إلى شن حرب، ويجوز للحكومة تخويل (الكابينيت) باتخاذ مثل هذا القرار.