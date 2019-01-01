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جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

الأحد 15 سبتمبر 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ


القدس المحتلة / سما /

 قال مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، أوعز للجيش بالاستعداد للعمل في قطاع غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ.

ونقل موقع مجلة ماكور ريشون العبرية عن المصدر قوله إن تلك التعليمات صدرت لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بالاستعداد اللازم للعملية.

ووفقًا للمصدر، فإن المصريون أكدوا لإسرائيل أن حماس والجهاد الإسلامي ينكران مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ مؤخرًا، إلا أن إسرائيل رفضت هذا النفي وأكدت أنها تعرف بالضبط من يطلق الصواريخ وبأن الجهاد الإسلامي هو من أطلقها وحماس لا تعمل من أجل منع الحركة من إطلاقها، ولذلك حماس تعتبر مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة.

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