جائزة القدس للإبداع تنهي استعداداتها لاختيار المبدعين من أبناء القدس

القدس المحتلة / سما /

انهت اللجنة التحضرية لجائزة القدس للابداع والتميز استعدادتها لاطلاق حفل اختيار الفائزين من اصحاب الافكار الريادية والابداعية في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والبيئة والميكاترونكس والمياه في محافظة القدس، والذي من المقرر أن ينطلق في السادس عشر من الشهر الجاري على مسرح جامعة القدس، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، وبالشراكة مع الحاضنة الفلسطينية للطاقة، ودائرة تنمية الشباب.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الافكار الريادية والابداعية الخلاقة لحل مشاكل وأزمات مجتمعية او اقتصادية أو ترشيدية تتعلق بموضوع الطاقة والطاقة البديلة والبيئة والميكاترونكس والمياه، من خلال خلق منتج تحت شعار صنع في فلسطين، وترجمة هذه الأفكار إلى إنشاء شركات أو إبداعات ذكية من أجل توفير فرص.

وقال المدير التنفيذي للحاضة الفلسطينية للطاقة م. هاني غوشة أن الجائزة تهدف بالاساس إلى تنمية ثقافة الإبداع بين أبناء شعبنا، لاسيما المبدعين في مدينة القدس وتكريم المثابرين ممن يقدمون نماذج وأمثلة يحتذى بها لإيجاد حلول مجتمعية خلاقة في مجال الطاقة والطاقة الشمسية والبيئة والميكاترونكس والمياه.

وأضاف غوشة أن إطلاق جائزة القدس للابداع والتميز لأبناء محافظة القدس تأتي تجسيدا للرؤية والرسالة التي تضطلع بها الحاضنة الفلسطينية، تجاه مؤسساتنا الوطنية، خاصة في المدينة المقدسة، وذلك من خلال استقطاب الطاقات الإبداعية المختلفة فيها، خاصة في مجال الطاقة.

وأشار غوشة أن المرشحين للجائزة من اصحاب المشاريع الابداعية خضعوا لمقابلات مباشرة، بعد فرز ودراسة وتحليل جميع الطلبات من خلال لجنة اشرافية مهنية في مجالات التخصصات الواردة في مسابقة الجائزة.

وأوضح غوشة أن الفائزين سيمنحون جوائز قيمة تشجيعا لطاقاتهم ومشاريعهم الابداعية لتطوير هذه المشاريع واحتضانها، اضافة الى اتاحة الفرصة للمشاركين بالتعرف على اصحاب الاستثمار الاقتصادي الفلسطيني لتبني مشاريعهم.

وبين غوشة أنه سيتم توزيع نسب التصويت لاختيار المرشحين بناء على المعايير التالية: 70% للجنة التحكيم، 20% حسب تصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني للحاضنة الفلسطينية: www.pie.ps، إضافة إلى 10% من تصويت الحضور خلال الحفل.