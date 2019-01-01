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السماح للمقدسيين باصدار هوية بيومترية من دوائر الداخلية الاسرائيلية

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السماح للمقدسيين باصدار هوية بيومترية من دوائر الداخلية الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 في أعقاب التماس جمعية حقوق المواطن تم السماح مؤخرا للمقدسيين الفلسطينيين؛ ولفترة تجريبيه اعتبارًا من 1.9.19 وحتى 30.6.20؛ بتلقي خدمة استصدار هوية بيومترية في كل دائرة من دوائر تسجيل السكان التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية؛ بشرط تعيين دور مسبق؛ وذلك في حالتين فقط:

طلب بطاقة هوية جديدة بدل بطاقة تالفة، وإن لم تمر 7 سنوات من يوم إصدار البطاقة التالفة.

طلب بطاقة هوية بيومترية بدل بطاقة هوية عادية، وإن لم تمر 7 سنوات من يوم إصدار البطاقة العادية.

يذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد قدمت التماسًا العام الماضي طالبت من خلاله السماح للفلسطينيّين من سكّان القدس الشرقية بتلقي الخدمات في جميع دوائر تسجيل السكان في البلاد وعدم حصر الخدمات المقدمة لهم في مكتب الدائرة الواقع في حي وادي الجوز، بسبب ما يعانيه هذا المكتب من ازدحام، وهو موضوع التماس آخر تقدم به "هموكيد" مركز الدفاع عن حقوق الفرد.

وقالت الجمعية انه في أعقاب ذلك تم ابتداءً من العام الماضي فتح المجال لتجديد وثيقة سفر بيومترية (لاسيه باسيه) للمقدسيين الذين بحوزتهم وثيقة سفر تم إصدارها خلال السبع السنوات الماضية، تقدم الخدمة أيضا للزوج أو الزوجة وأولادهم القاصرين شرط تعيين موعد منفرد لكل شخص في العائلة على موقع MY VISIT. كذلك استصدار وثيقة سفر بيومترية أولى أو تجديد الوثيقة بكل دائرة للمقدسيين اللذين بحوزتهم هوية بيومترية تم إصدارها خلال السنوات السبع الماضية. تشمل الخدمة أيضا الزوج أو الزوجة وأولادهم القاصرين شرط تعيين موعد منفرد لكل شخص في العائلة على موقع MY VISIT .

وأضافت جمعية حقوق المواطن انها سوف تستمر بالمطالبة بإعطاء خدمة متساوية للمقدسيين في جميع دوائر تسجيل السكان في البلاد.

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