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توجيه تهمة القتل لثلاثة أشخاص

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة


رام الله / سما /

كشفت النيابة العامة في رام الله اليوم الخميس التفاصيل الكاملة لنتائج التحقيق حول وفاة الشابة إسراء غريب ، مؤكدة ان التحقيقات والأدلة اثبت عدم صحة سقوط المرحومة من شرفة المنزل لكنها قتلت نتيجة الضرب المفرط المؤدي للوفاه.

وكشف النائب العام أكرم الخطيب توجيه تهمة القتل لثلاثة أشخاص في قضية إسراء غريب. مضيفا" إلى أن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة".

واضاف النائب العام انه ووفق تحقيقاتنا لم يكن خلفية القتل على خلفية الشرف . 

واعتبرت النيابة ان الفتاة اسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها.

وفيما يلي مقتطفات من المؤتمر الصحفي : -
النيابة العامة الفلسطينية: المغدورة اسراء غريب لم تسقط عن شرفة المنزل وإنما قتلت في جريمة بشعة

النيابة العامة: إدخال اسراء للمستشفى في المرة الأولى كان بسبب تعرضها للعنف الشديد

النيابة العامة: توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص تهم القتل للمغدورة اسراء غريب وتم اعتقالهم

النيابة العامة: ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة إدعاء سقوط المرحومة اسراء غريب من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له من عنف أسرى قبل دخولها المستشفى

النيابة العامة: اسراء غريب تعرضت لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما ادى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي
النيابة العامة: سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف

النيابة العامة: سيتم إحالة ملف قضية اسراء الغريب للمحكمة لمحاكمة ثلاثة أشخاص متهمين وفقا للقانون

يتبع...

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