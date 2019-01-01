قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

غزة / سما /

كشفت قناة كان العبرية عن اعتقال العشرات من كوادر حركة حماس من قبل المملكة السعودية خلال الفترة الماضية، وأفادت أن المعلومات عن المعتقلين وصلت الأمن السعودي من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الدكتور محمد الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وكشف بيان لحركة حماس عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، للقيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، بتاريخ الرابع من أبريل الماضي، واصفة عملية الاعتقال بالغريبة والمستهجنة.

وبيّنت أن عملية الاعتقال لم تقتصر على القيادي الخضري، بل طالت نجله الأكبر د. هاني الخضري، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.