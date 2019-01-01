  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل


غزة / سما /

كشفت قناة كان العبرية عن اعتقال العشرات من كوادر حركة حماس من قبل المملكة السعودية خلال الفترة الماضية، وأفادت أن المعلومات عن المعتقلين وصلت الأمن السعودي من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الدكتور محمد الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وكشف بيان لحركة حماس عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، للقيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، بتاريخ الرابع من أبريل الماضي، واصفة عملية الاعتقال بالغريبة والمستهجنة.

وبيّنت أن عملية الاعتقال لم تقتصر على القيادي الخضري، بل طالت نجله الأكبر د. هاني الخضري، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

هآرتس : القذافي يتقلب مسرورًا في قبره

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

الليكود يدافع عن هروب نتنياهو إلى أحد الملاجئ في أسدود

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!