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الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

الخميس 12 سبتمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة


القدس المحتلة / سما /

سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وأطلقت الرقابة على الملف الذي سمحت بنشر تفاصيل عنه اسم "توربيدو"، ويخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لتعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية دون علمه.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذه الشخصية ومنذ السنوات الخمس الأخيرة لا تزال تنقل معلومات استخبارية في غاية من الحساسية إلى إسرائيل.

 وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشخصية تنقل هذه المعلومات ظنا منها بأنها تعمل لصالح هيئة مدنية وليس لصالح إسرائيل.

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