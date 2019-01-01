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إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة


غزة /سما/


اتهمت اسرائيل اليوم حركة الجهاد الاسلامي بالمسؤولية عن اطلاق الصواريخ على اسدود اثناء وجود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيها.

وادعى موقع "كان" العبري ان اسرائيل تدرك ان قدرة حماس على "كبح" الجهاد الاسلامي تتناقص نتيجة للضغوط الداخلية في قطاع غزة، وفي ضوء ذلك عادت الجهاد لاطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية.
من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان جيشه في طريقه لتدمير حكم حماس في قطاع غزة.

واعلنت اسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، عن سقوط 3 صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".
وقالت مصادر عبرية ان المقاومة اطلقت 5 صواريخ على اسدود وعسقلان ومستوطنات" غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين.
 

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