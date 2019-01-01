اسرائيل تتهم الجهاد باطلاق الصواريخ اثناء وجود نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اتهمت اسرائيل، اليوم الاربعاء، حركة الجهاد الاسلامي بالمسؤولية عن اطلاق الصواريخ على اسدود اثناء وجود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيها.

وادعى موقع "كان" العبري ان اسرائيل تدرك ان قدرة حماس على "كبح" الجهاد الاسلامي تتناقص نتيجة للضغوط الداخلية في قطاع غزة، وفي ضوء ذلك عادت الجهاد لاطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية.

واعلنت اسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، عن سقوط 3 صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت مصادر عبرية ان المقاومة اطلقت 5 صواريخ على اسدود وعسقلان ومستوطنات" غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين.

ونشر مقطع فيديو اثناء هروب نتنياهو من قاعة كبيرة في اسدود خلال القائه خطابا امام المستوطنين في حفل لحزب الليكود.

وذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال هاجم 15 هدفا لحركة حماس في قطاع غزة الليلة المادية .