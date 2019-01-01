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المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة


غزة / سما /

أسقطت طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل المتأخرة، في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

واكد الناطق باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء سقوط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة،مشيرا الى ان الحادثة قيد التحقيق.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لحركة حماس لاحظت وجود الطائرة المسيرة التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على عليها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات مسلحة في قطاع غزة، والتي تنشط على طول السياج الأمني مع إسرائيل، أطلقت النار على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.

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