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بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والفصائل مع الوفد المصري في غزة

الإثنين 09 سبتمبر 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والفصائل مع الوفد المصري في غزة


غزة / سما /

التقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ممثلة برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بفصائل منظمة التحرير وفصائل المقاومة بحضور الوفد المصري الأمني.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات والقضايا الهامة، أبرزها العلاقة الثنائية مع جمهورية مصر العربية، وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين، وملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الوطنية وملف الحصار المفروض على قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا على مختلف الأصعدة.

من جانبه عبر الوفد المصري، عن دعم مصر الكامل لحقوق شعبنا، وحرصها على التخفيف من معاناته.

بدورها عبر قادة الفصائل عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ودعمهم للجهد المصري المرتقب لتحقيق المصالحة، والتخفيف من معاناة شعبنا.

وقدر قادة الفصائل قرار مصر فتح معبر رفح البري، والسماح بإدخال البضائع المصرية إلى غزة، مطالبين جمهورية مصر العربية بحكم موقعها التاريخي التخفيف من معاناة المسافرين ذهاباً واياباً، وإنهاء ملف المدرجين الممنوعين من السفر وإيجاد آليات لحل هذه الإشكالية.

وعبرت قيادة حركة حماس عن شكرها وتقديرها للوفد المصري، ولقادة الفصائل الفلسطينية على تلبية دعوة الحركة، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع وما سيبنى عليه.

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