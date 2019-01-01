قرارات مجلس الوزراء.. تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في غزة

رام الله / سما /

قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، في جلسته الاسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في غزة من أجل معالجة كافة القضايا المتعلقة برواتبهم.

وصادق المجلس اليوم على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة).

وقرر المجلس وقف استيراد الأبقار من "إسرائيل"، بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

وأصدر المجلس الموافقة على شراء مركبات اطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الأصول.

كما أقرّ المصادقة على دفع المخصصات المالية لشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، والموافقة على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع القدس/ قلنديا.

كما صادق على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه، وعلى أن يستثنى من ذلك مشاريع تأهيل شبكات المياه الممولة من الجهات الخارجية.

كما تقرر إطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر.

وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء اليوم

* تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة من أجل معالجة قضايا الرواتب.

* ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قرر المجلس وقف استيراد العجول من اسرائيل، بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

* الموافقة على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع قلنديا.

* الموافقة على شراء مركبات اطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الاصول.

* المصادقة على دفع المخصصات المالية لبشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة.

* الموافقة على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه.

* اطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر.

* المصادقة على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة).