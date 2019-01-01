ديختر : على إسرائيل خوض حرب واسعة النطاق بغزة تمتد لسنتين أو ثلاث

القدس المحتلة / سما /

قال آفي ديختر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، في حديث للقناة ذاتها، أنه يتعين على إسرائيل القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، حتى تغادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي القطاع الى الأبد.

وعرض النائب عن حزب الليكود ورئيس جهاد الأمن الأسبق (الشاباك) رؤيته الخاصة لاستراتيجية أمنية وطنية مناسبة لإسرائيل مشددًا على ضرورة أن تدخل إسرائيل في عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات.

وهذه الحرب ستكون وفقا لديختر أول حرب لإسرائيل في غزة، وستكون كذلك الأخيرة، حيث ستشهد التدمير الكامل للبنية التحتية العسكرية لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

ولم يحدد ديختر توقيت هذه الحرب، مشيرًا إلى أنه يمكن تنفيذها في حال توفرت القدرة الكافية لإسرائيل لشن مثل هذه الحرب طويلة المدى.