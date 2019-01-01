  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهدوء الكامل اثناء الانتخابات الاسرائيلية شرط تنفيذها

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد

الإثنين 09 سبتمبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد


القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير إسرائيلي أن الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة المحاصر، سلّم مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل، الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، من أجل استمرار "التهدئة".

وأفاد محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي (كان)، غال بيرغر، أن وفد المخابرات المصرية، نقل رسالة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحركة "حماس"، اليوم الأحد، ومفادها أنه إذا ما تم الحفاظ على "الهدوء" في قطاع غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية، ستتخذ سلسلة من الإجراءات، كنوع من "التسهيلات"، لأهالي القطاع المحاصر.

وشدد بيرغر أن التسهيلات مقيدة ومشروطة باستمرار حالة الهدوء والامتناع عن التصعيد، وأن حكومة الاحتلال قد تقدمها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومن بين "التسهيلات" المزعومة، سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلا، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود وإزالة الموانع عن استيراد البضائع وتحسين وتوسيع إجراءات التصدير؛ كما عرض وفد المخابرات المصرية، بعيدا عن "الالتزام" الإسرائيلي، إدخال المزيد من البضائع للقطاع المحاصر عبر معبر رفح البري الواصل بين غزة والأراضي المصرية.

ولفت التقرير إلى أن الوفد المصري سيجتمع بمسؤولي حركة الجهاد الإسلامي في وقت لاحق من مساء الأحد، كما سجري اجتماع 

وأشار بيرغر، نقلا عن مصادر غزية إلى أن الاعتقاد السائد لدى فصائل المقاومة في غزة، أن الوفد المصري يحاول كسب الوقت لصالح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لحين انقضاء موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في وقت لاحق، الشهر الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

الأخبار الرئيسية

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرّة في خراج بلدة رامية الجنوبية

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير في مستشفى أساف هاروفيه

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا