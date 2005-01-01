العسيلي يطلع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

القاهرة /سما/

أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، على الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين، وبحث معها التحضير للزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الفلسطيني الى جمهورية مصر العربية .

تناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بحث التعاون في مجال تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين، وسبل دعم والرعاية المصرية بشأن عقد المؤتمر العربي الأول في فلسطين والمقرر إقامته في نهاية العام الجاري .

كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجال المناطق الصناعية، ونقل الخبرات المصرية الى الجانب الفلسطيني، بالإضافة الى بحث تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى مصر واستثناء المنتج الفلسطيني من شرط التسجيل المسبق.