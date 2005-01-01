  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي يطلع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

الأحد 08 سبتمبر 2019 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يطلع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين


القاهرة /سما/

 أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، على الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين، وبحث معها  التحضير للزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الفلسطيني الى جمهورية مصر العربية .

تناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بحث التعاون في مجال تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين، وسبل دعم والرعاية المصرية بشأن عقد المؤتمر العربي الأول في فلسطين والمقرر إقامته في نهاية العام الجاري .

كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجال المناطق الصناعية، ونقل الخبرات المصرية الى الجانب الفلسطيني، بالإضافة الى بحث تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى مصر واستثناء المنتج الفلسطيني من شرط التسجيل المسبق.

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

الاحتلال يجري مقابلة مع طبيب الأسنان الفلسطيني الذي أنقذ الإسرائيليين في عزون

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

استقالة وزيرة خارجية السويد التي أغضبت إسرائيل والسعودية

الأخبار الرئيسية

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير في مستشفى أساف هاروفيه

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة