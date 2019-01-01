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تعرف على أسباب وأعراض الصرع

السبت 07 سبتمبر 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسباب وأعراض الصرع


وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن سبب الصرع، النشاط المفرط بعض نطاقات المخ أو المخ بأكمله، ما يتسبب في إعطاء إشارات بشكل زائد عن الحد.

وأضافت الرابطة أن أسباب الصرع تتمثل في التهاب السحايا، أو التهاب المخ، أو أورام، وفي بعض الأحيان لا يكون السبب واضحاً.

وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية، وفقدان الوعي، والهلاوس، وغالباً ما تستمر نوبة الصرع 5 دقائق، تعقبها إغفاءة بين 10 و20 دقيقة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأن نوبات الصرع ترفع خطر السقوط، أو التعرض لكسور خطيرة.

#الصرع

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