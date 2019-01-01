كل ما نعرفه مسبقا عن آيفون 11

وكالات / سما /

من المنتظر أن تطلق شركة آبل أحدث هواتف آيفون منها، ونتحدث عن آيفون 11 أو iPhone XIوالذي ينتظر أن يتوفر في 3 إصدارات مختلفة كما حدث العام الماضي.

هناك أسئلة كثيرة يطرحها عشاق هذه الشركة والذين ينتظرون هواتف آبل الجديدة، ونحن سنجيب عنها في هذا المقال المفصل:

تاريخ إصدار آيفون 11

وفقًا للمسرب الشهير Evan Blass (evleaks)، يبدو أن الشفرة المدفونة في الإصدار التجريبي iOS 13تشير إلى أنه سيتم الكشف عن آيفون 11 يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019.

وبالطبع جاءت الدعوة الصحفية التي أرسلتها آبل للصحافة متوافقة مع هذا التسريب ودليلا على صحة تلك التقارير.

عادةً ما يتم فتح الطلبات المسبقة خلال 48 ساعة، لذا يمكنك تقديم طلب بحلول يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، مع بدء عمليات التسليم بمجرد يوم الجمعة التالي 20 سبتمبر.

سعر آيفون 11

بالنسبة إلى تسعير آيفون الجديد، يزعم تسرب نشره Evad3rsأن شركة آبلستقدم هاتف iPhone 5.8بوصة بتكلفة 999 دولارًا (128 جيجابايت) و 1099 دولارًا (256 جيجابايت) و 1199 دولارًا (512 جيجابايت).

سوف يتفوق هاتف iPhone 11بحجم 6.5 بوصة على النسخ الأخرى حيث سيتوفر 1299 دولارًا (512 جيجابايت).

هل سيكون لدى آيفون 11 كاميرا أفضل؟

كانت إحدى تسريبات آيفون 11الأولى تتعلق بكاميرا خلفية ثلاثية جديدة، والتي إذا كانت صحيحة ستكون واحدة من أكبر مميزات الجهاز على الرغم من قبحها.

ستحتوي إحدى العدسات الخلفية على مجال رؤية بزاوية 120 درجة، في حين أن الكاميرا الأمامية الجديدة ستشهد "درجة منخفضة" وتقدّم تحسينًا في التعرف على الوجه وإمكانات تعزيز الواقع.

من المنتظر أن يتوفر الإصدارين الرئيسيين على 3 كاميرات خلفية بينما النسخة الأصغر ستأتي بكاميرا خلفية ثنائية.

هل سيأتي هاتف آيفون 11 ببطارية أكبر؟

وفقًا لقائمة جديدة من المواصفات المنشورة على موقع Reddit، سيأتي جهاز آيفون 11الرائد ببطارية بسعة 3969 مللي أمبير، مما يمنحه سعة بطارية أكبر من جهاز iPhone XS Maxالذي يبلغ حجم بطاريته 3174 مللي أمبير في العام الماضي.

لا تزال آبل خلفي سامسونج وشركات أخرى مثل هواوي على مستوى البطارية، لكن التحسين المنتظر سيقلص هذه الفجوة.

هل سيكون لدى آيفون 11 شاشة محسنة؟

عند الحديث عن مقارنات سامسونج، قد يكون هذا هو الأكثر إثارة للاهتمام ... سيحتوي آيفون 11العادي على شاشة LCD، في حين أن iPhone 11 Proو iPhone 11 Pro Maxسيعتمدان على شاشاتOLEDالتي قد تكون مماثلة لتلك الموجودة في أحدث أجهزة سامسونج الرائدة.

أشارت تقارير من كوريا الجنوبية أن أجهزة آيفون الرائدةستزود بلوحة OLEDمصنوعة من مواد "M9"، وهي موجودة في جالكسي اس 10 وجالكسي نوت 10.

كما تنبأت صحيفة جلوبال تايمز الصينية بأن بعض المناطق ستحصل على النسخ التي تتضمن ماسحة ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

أفادت التقارير أن النسخ الثلاثة جميعها ستأتي لأول مرة بمعالج A13 Bionic، لذلك تتوقع أداءً أفضل للرسومات من تلك الشاشات، بالإضافة إلى إجابات أكثر ذكاءً من المساعد الصوتي سيري.

هل سيأتي آيفون 11 بألوان جديدة؟

يشاع أن أبل تضيف صبغة خضراء داكنة جديدة إلى مجموعتها المألوفة من الألوان البيضاء والفضية والذهبية. شبّه مؤلف الشائعات هذه النسخة بسوني Z5الذي يتوفر منه إصدارا باللون الأخضر.

هناك أخبار تشير أيضا إلى أن شعار آبل على ظهر آيفون سيكون متعدد الألوان أو شعار آبل قوس قزح، وهو ما تدرسه منذ فترة وأكد على ذلك مسؤولين بالشركة.

هل سيدعم آيفون 11 شبكات الجيل الخامس؟

أطلق العديد من منافسي آبل هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس هذا العام تماشياً مع أول طرح لشبكات الجيل الخامس فائقة السرعة.

ولكن بدلاً من الانضمام إلى الجهات التي تبنته مبكرا، يبدو أن شركة آبل ستختار التريث للمزيد من الوقت وهذا حتى العام المقبل.