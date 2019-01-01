واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

بيروت / وكالات /

زعمت مصادر اسرائيلية ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ارسل رسالة عاجلة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، يطالبه بضرورة تفكيك مصنع ثاني للصواريخ قبل ان تهاجمه اسرائيل.

الرسالة الامريكية لم تنقل بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأمريكية في بيروت، ولكن نقلت مباشرة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسل، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع زعيم حزب الله حسن نصر الله، حول وجود مصنع ثاني لانتاج الصواريخ الدقيقة في وادي لبنان.

ويمضي بومبيو في القول إن لدى إسرائيل معلومات مخابراتية حول المصنع الثاني لإنتاج الصواريخ الذي انشاته إيران وحزب الله في لبنان، ويجب على لبنان أن يقوم على الفور بتفكيك المصنع الثاني ، وإلا فإن إسرائيل ستهاجمه وتدمره في الأيام المقبلة.

ويذكر بومبيو في رسالة التهديد "أن الولايات المتحدة ستدعم الهجوم الإسرائيلي على لبنان".

ووفقا لموقع ديبكا الاستخباري فقد زعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لمثل هذا العمل العسكري في لبنان، وتم نشر بطاريات صواريخ باتريوت في شمال إسرائيل.

تشير التقديرات الأمريكية والإسرائيلية إلى أنه عندما تهاجم إسرائيل المصنع رقم 2 في لبنان، سوف يرد حزب الله بنيران الصواريخ ويحاول إرسال طائرات بدون طيار متفجرة إلى أهداف في إسرائيل وكجزء من الاستعدادات لمثل هذا الهجوم، سيزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لندن لبضع ساعات اليوم ، حيث سيجتمع بشكل منفصل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الامريكي مارك أسبير.

وزعم الموقع ان نتنياهو يصطحب معه قائد سلاح الجو، الذي سيقدم إلى رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدفاع الأمريكي الخطط الإسرائيلية للأيام المقبلة في لبنان.