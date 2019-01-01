بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب!

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد مراجعة قضية الرواتب بشأن موظفي غزة، ووضع حلول تنهي الأزمة بشكل نهائي.

جاء ذلك في رسالة مصورة له، إلى أهالي وموظفي السلطة في قطاع غزة، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

وأضاف مخاطباً الموظفين، "أعلم أن لديكم بعض الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتبكم، سنراجع كل أوضاعكم ليس فقط لمجرد المراجعة بل لوضع حلول قابلة للتنفيذ"، موضحاً أن الحكومة ورثت مشاكل مالية في غزة، وهذه المشاكل متراكمة بعضها منذ 14 سنة وبعضها عمره 4 سنوات.

وأكد أن السبب الرئيسي هو الانقسام والحل هو المصالحة، "ولحين تحقيقها سنقوم بكل ما هو واجب علينا"، حسب قوله.