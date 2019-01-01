  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة ورثت مشاكل مالية متراكمة

بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب!

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب!


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد مراجعة قضية الرواتب بشأن موظفي غزة، ووضع حلول تنهي الأزمة بشكل نهائي.

جاء ذلك في رسالة مصورة له، إلى أهالي وموظفي السلطة في قطاع غزة، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

وأضاف مخاطباً الموظفين، "أعلم أن لديكم بعض الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتبكم، سنراجع كل أوضاعكم ليس فقط لمجرد المراجعة بل لوضع حلول قابلة للتنفيذ"، موضحاً أن الحكومة ورثت مشاكل مالية في غزة، وهذه المشاكل متراكمة بعضها منذ 14 سنة وبعضها عمره 4 سنوات.

وأكد أن السبب الرئيسي هو الانقسام والحل هو المصالحة، "ولحين تحقيقها سنقوم بكل ما هو واجب علينا"، حسب قوله.

الأكثر قراءة اليوم

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

ثورة علمية ..علاج جديد ينقذ المرضى من سرطان الدم الحاد "غير القابل للشفاء"

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

أبو سيف: الحكومة في حالة تشاور مستمر لتوحيد نسبة الصرف بين غزة والضفة

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

الأخبار الرئيسية

515080C

رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" يقتحم المسجد الابراهيمي بالخليل

2

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!

1529341435

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

o

الخليل: الاحتلال يغلق المحال التجارية ويخلي المدارس بالبلدة القديمة