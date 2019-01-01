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رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" يقتحم المسجد الابراهيمي بالخليل

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" يقتحم المسجد الابراهيمي بالخليل


القدس المحتلة/سما/

اقتحم رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي "رؤوبين ريفلين" بعد ظهر اليوم، المسجد الإبراهيمي الشريف وسط اجراءات أمنية مشددة، تفرضها قوات الاحتلال في البلدة القديمة، تمهيداً لزيارة رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو".

وقالت مصادر محلية، ان المنطقة المحيطة بالمسجد الابراهيمي ، شبه خالية من المواطنين مع تواجد مكثف لجنود الاحتلال.

ومن المتوقع ان يلقي "نتنياهو" مساء اليوم، كلمة امام المستوطنين الذين توافدون بالمئات على منطقة حي تل ارميدة، حيث المقبرة اليهودية، والتي مضى على وجودها في الخليل 90 عاماً.

وفي المقابل، اعتصم المئات من اهالي الخليل داخل المسجد الابرهيمي رفضاً لزيارة رئيس دولة ورئيس حكومة الاحتلال الى المسجد الاسلامي.

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