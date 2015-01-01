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إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي


وكالات / سما /

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ​الفنانة الشعبية بوسي​ في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق وليد ​فطين​.

القضايا والأحكام النهائية التي صدرت ضد بوسي جاءت بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات من دون رصيد، ورفع طليقها قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغاً مالياً نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.

يذكر أن المطربة بوسي كان قد صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في قضيتين سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وبعد التصالح وسداد المبلغ، فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، وأدان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها.

#بوسي

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