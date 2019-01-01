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اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية انه وردتهم العديد من المناشدات والاستفسارات من موظفي قطاع غزة حول نسب صرف الرواتب .

واكد اشتية انه تمت إحالة جميع الشكاوي لوزارة المالية لبحث الموضوع وعلاج الخلل إن وجد. 

وشدد على ان الحكومة ملتزمة بتوحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية. 

واوضح ان صرف الرواتب لهذا الشهر تم بناء على المعايير التي تم الاعلان عنها، وهي صرف ٦٠٪؜ من راتب شهر آب بحد أدني ٢٠٠٠ شيقل، مع كامل المبالغ المستحقة للموظفين عن شهر شباط السابق، أول أشهر الأزمة، بالإضافة لصرف العلاوات لمستحقيها فقط في جميع المحافظات.

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