"كوخافي": مصممون على منع امتلاك حزب الله أسلحة دقيقة

القدس المحتلة / سما /

طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الاثنين، من قائد قوات اليونيفيل الدولية على الحدود الشمالية مع لبنان، بضرورة وضع حد لمشروع الصواريخ الدقيقة الإيرانية في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كوخافي مع قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول لأول مرة منذ تسلم منصبه، عقب الأحداث التي جرت أمس على الحدود بعد هجوم حزب الله.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن كوخافي أكد على ضرورة أن يعمل اليونيفيل على إلزام حزب الله ولبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 عن كثب وبشكل دقيق.

وأكد على أن الجيش مصمم على منع امتلاك حزب الله لهذه الصواريخ، مشيرًا أن الجيش في حالة جاهزية لكل السيناريوهات لمنع المساس بمواطنيه وجنوده.