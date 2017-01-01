الأردنية علا الفارس مذيعة على شاشة "الجزيرة" لأول مرة

غزة / سما /

ظهرت الإعلامية الأردنية علا الفارس على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية لأول مرة، وقدمت نشرة الأخبار عقب انتقالها للشبكة القطرية وتقديم استقالتها من مجموعة "إم بي سي" السعودية.

وقدمت الفارس نشرتها الإخبارية الأولى على شاشة الجزيرة بنشرة السابعة، أمس الأحد، بعد أشهر من العمل تحت الهواء، وذلك بعد إعلانها الالتحاق بكوكبة مذيعي قناة الجزيرة.

وكانت الفارس، أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في "تويتر" أثارت جدلاً واسعاً.

وتلقت الإعلامية الأردنية، عاصفة من هجوم واتهامات بالخيانة، خلال الفترة الماضية، من جانب مغردين سعوديين، بعد تقديمها لبرنامج تلفزيوني جديد لصالح شبكة "بي إن" القطرية، وذلك بعد استقالتها من شبكة "إم بي سي" السعودية.

يذكر أن علا الفارس أعلنت في شهر فبراير أنها تقدمت باستقالتها من شبكة "إم بي سي" السعودية، بعد تعاون استمر 15 عاما.