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إنتر ميلان وتورينو يتصدران الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان وتورينو يتصدران الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس


وكالات / سما /

نجح إنتر ميلان في تخطي عقبة نادي كالياري العنيد بنجاح بعد العودة بالنقاط الثلاث إلى ميلانو من ملعب ساردينيا أرينا.

وكان إنتر قد تقدم في النتيجة عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بضربة رأسية في الدقيقة 27 وعادل كالياري النتيجة عن طريق ضربة رأسية من البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 50.

وسجل روميلو لوكاكو هدف الحسم والانتصار للإنتر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط ستيفانو سينسي.

بينما فاز تورينو في مباراة مثيرة للغاية على أتالانتا بنتيجة 3/2 وهي نتيجة مفاجئة خارج ميدانه جعلته يصعد للصدارة برصيد 6 نقاط إلى جانب يوفنتوس وإنتر ميلان.

وفي بقية المباريات انتصر ساسوولو بنتيجة عريضة على سامبدوريا 4/1 مع تسجيل دومنيكيو بيراردي لثلاثية وفاز بارما على أودينيزي خارجه ميدانه بثلاثة أهداف لهدف.

كما نجح جنوى في تعميق جراح فيورنتينا بالفوز عليه بهدفين لهدف ليظل الفريق البنفسجي بلا نقاط إلى جانب ليتشي وسامبدوريا وكالياري وسبال.

#إنتر ميلان #الدوري الإيطالي #يوفنتوس

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