  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إذاعة الجيش الإسرائيلي : كانت تفصلنا 30 دقيقة عن الحرب

الإثنين 02 سبتمبر 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة الجيش الإسرائيلي : كانت تفصلنا 30 دقيقة عن الحرب


القدس المحتلة / سما /

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الدولة العبرية وحزب الله "كانت تفصلهما 30 دقيقة" فقط عن الحرب، عندما أصيبت المركبة المدرعة الإسرائيلية بقذيفة أطلقها الحزب على شمالي البلاد.

وذكرت الإذاعة مساء أمس الأحد نقلا عن مراسلها في موقع الحدث قرب مستوطنة أفيفيم على الحدود، أن المركبة التي دمرها حزب الله، كانت خالية لحظة إصابتها، لكن جنودا كانوا بداخلها قبل نصف ساعة فقط من الضربة.

وفي ما يتعلق بنوع المركبة، قال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكس إنها كانت سيارة إسعاف تحمل شارة نجمة داوود باللون الأحمر، لكنه عدل تصريحه في وقت لاحق، موضحا أن المركبة كانت تستخدم كسيارة إسعاف فعلا، لكنها لم تحمل الشارة المناسبة.

ونفى الجيش والحكومة الإسرائيليان وقوع أي إصابات في صفوف الجنود، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن عملية "إجلاء الجرحى الإسرائيليين" بالمروحية، لم تكن إلا مسرحية من إخراج الجيش هدفها كان إيهام حزب الله بنجاح عمليته.

الأكثر قراءة اليوم

العدو المشترك بين إسرائيل ومصر وحماس

هنية يصدر بيانا هاما حول قرار قطر بتخفيض نسبة الوقود المقدم لغزة

تطور خطير....وسائل إعلام لبنانية : الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع قرب الحدود

مجدلاني : تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لـ 10 آلاف أسرة محتاجة بغزة

لماذا هبطت طائرة عسكرية بمستشفى رمبام بعد عملية حزب الله؟

ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة

20190902081402

خبير إسرائيلي : "نتنياهو راض، ونصر الله مبسوط... ولكن"

4

الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف

حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال

12

انتهاء بوادر التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" ونتنياهو ينفي وقوع إصابات