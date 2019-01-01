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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا في الضفة


رام الله /سما/

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 19 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة والقدس: ١. قصي المسالمة- سنجل شمال رام الله ٢. مهند جبر مطاحن- بيت لحم ٣. المحرر عياد الهريمي- بيت لحم ٤. المحرر ثائر حلاحلة- خاراس غرب الخليل ٥. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل ٦. نديم إبراهيم صبارنة- بيت أمر شمال الخليل ٧. بهاء يوسف عرعر- صوريف شمال الخليل ٨. المحرر هاشم الرجوب- دورا ٩. محمد يوسف شاهين- دورا جنوب الخليل ١٠. رشيد عبد الرحمن شتيوي- قلقيلية ١١. عبد الرحمن أحمد شتيوي- قلقيلية ١٢. إبراهيم عريقات- أبو ديس شرق القدس 13 محمود عبد الروؤف محمود  14 فادي محمد عطية 15. أحمد جمال عطية 16. عماد أبو ريالة  17. صالح داري 18. محمود محمد محيسن 19. محمد صلاح داري

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