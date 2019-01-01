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الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف

الأحد 01 سبتمبر 2019 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يكشف تفاصيل هجوم المقاومة.. قذائف حزب الله كادت أن توقع قتلى لكنها أخطأت الهدف


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية أن قذائف حزب الله اللبناني المضادة التي أطلقت قرب مستوطنة أفيفيم في الشمال لم تصب هدفها بدقة.

وأفادت القناة أن حزب الله كان في طريقه بالفعل لاستهداف سيارة إسعاف عسكرية مأهولة تابعة للجيش أثناء تنقلها لكن القذيفة لم تصبها واستهدفت تجمعاً للمركبات العسكرية بجانب موقع الجيش.

ونفى الجيش الإسرائيلي وقوع أية أصابات خلال استهداف حزب الله.

وقال متحدث باسم الجيش إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة من لبنان باتجاه قاعدة للجيش وسيارة عسكرية ولم يتم تحديد وقوع ضحايا لكن وقعت أضرار، ورد الجيش بنيران المدفعية على الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله نقلت وسائل الإعلام العبرية، أنه عند الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.

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