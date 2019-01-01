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حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي ومطلوب فتح كل الجبهات ضد الاحتلال


غزة / سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، أن المقاومة في لبنان تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها وشعبها، مثلما تقوم به المقاومة في فلسطين.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريحات متلفزة، إن الحركة تحيي السواعد المقاومة الرامية التي ردت على العدوان الإسرائيلي اليوم، مشيرا الى أن "هذه السواعد يراهن عليها جمهور شعبنا".

وشدد قاسم،  أن "المطلوب هو تأديب الاحتلال الإسرائيلي عبر فتح كل الجبهات ضده، لمنع عدوانه وعربدته على الأمة العربية والإسلامية".

ونوه المتحدث باسم حركة حماس، إلى أن رد المقاومة يمنع الاحتلال الإسرائيلي من كسر قواعد الاشتباك، كما فعلت المقاومة في غزة سابقا، مطالبا بتوحيد الجبهات العربية ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعوبنا.

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