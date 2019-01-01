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بايرن ميونخ يكثف جهوده لضم ساني رغم إصابته الخطيرة

الأحد 01 سبتمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يكثف جهوده لضم ساني رغم إصابته الخطيرة


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن بايرن ميونخ استأنف مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ليروي ساني، حيث يأمل النادي البافاري في حسم الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم الإثنين.

ولا يزال نجم مانشستر سيتي هدفاً للنادي الألماني رغم إصابته في في الرباط الصليبي الأمامي وغيابه الطويل عن الملاعب والذي سيمتد لمعظم الموسم، وذلك بعدما سقط في مواجهة ليفربول بدرع المجتمع في افتتاح الموسم.

صاحب (23 عامًا) ، ظهر كأحد أهداف بايرن ميونخ هذا الصيف ، إذ يتطلع أبطال ألمانيا إلى إضافة جناحين إلى صفوفهم بعد رحيل آريين روبن، وفرانك ريبيري، لكن اهتمامهم تراجع بعد إصابة اللاعب ومروره من غرفة العمليات وتم تحديد مدة غيابه بين 6 إلى 7 أشهر.

ومع ذلك ، لا يبدو أن إصابته وغيابه الطويل عن الملاعب قد غير خطط بايرن ميونخ الذي يسعى إلى حسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم الإثنين.

#بايرن ميونخ #ساني

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