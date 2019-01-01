دراسة تؤكد: الرجل الأصلع أقوى وأكثر ذكورة

وكالات / سما /

داون جونسون، جوثان ستاثام، وغيرهم الكثير من الفنانين العالميين والمشاهير، أثبتوا ان الصلع ليس بالأزمة الكبيرة فهم نجوم رغم الصلع وفقدان الشعر.

أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن الأشخاص الصلع يكونون أكثر هيمنة ونجاحا، فيما يرى الأشخاص القريبون والمحيطون بالرجل الأصلع أنه أكثر نجاحا وهيمنة من غيره.

زراعة الشعر

وفي دراسة أخرى لرونالد هينس عالم النفس بجامعة سادرلا، كشف أن الرجل الأصلع أكثر ذكاء وحكمة من غيره من البشر.

في حين أن دراسة كشفت عن أن الصلع من علامات الوسامة لدى الرجال، حيث عرضت صورا لرجال يعانون من الصلع، فرأى الحاضرون أن الرجال الصلع كانوا أكثر قوة وهيمنة ووسامة.

فوائد الصلع

فيما ظهر جليا في الفترة الأخيرة حب الرجال لصلعهم، وهو ما شوهد في ممثلين مثل فان ديزيل، وبروس ويليس، وسامويل جاكسون.

وفكرة أن الرجل الأصلع أقوى جنسيا، ليست من سبيل التفاخر، بل هي أمر له تعريف علمي نظرا لأن حدوث الصلع يرتبط بزيادة مستويات هرمون الذكورة في الجسم "التستوستيرون".

ولكن العلماء قالوا إن الهرمون المسبب لتساقط الشعر هو هرمون ديهدروتستوسترون المشتق من هرمون الذكورة.