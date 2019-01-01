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غانتس لنصر الله: "كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش يعيده إلى العصر الحجري"

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لنصر الله: "كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش يعيده إلى العصر الحجري"


القدس المحتلة / سما /

علّق رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على تهديدات السيد حسن نصر الله، قائلا: "كن رحيما بلبنان، ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده إلى العصر الحجري".

وأضاف غانتس، أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن أي عملية انتقامية يقوم بها حزب الله انطلاقا من أراضيها، وعليها أن تتحمل النتائج".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن "إسرائيل" رفعت حالة التأهب للقصوى، لدى قواتها البحرية والجوية وسلاح الاستخبارات.

وأوضحت، أن الجيش الإسرائيلي نقل عددا من الآليات العسكرية إلى الشمال، وعزز من أنظمة دفاعه الموجودة هناك، ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا باستدعاء جزء من جنود الاحتياط، وأصدر أوامر بتقييد حركة قواته لمنع استهدافها من قبل حزب الله.

وأفاد موقع ميفزاك لايف العبري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق المجال الجوي حتى 8 سبتمبر القادم، ووجهت قيادة الأركان أوامر بمنع خروج الجنود للإجازات.

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