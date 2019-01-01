إنريكي يتلقى رسائل التعازي بعد إعلانه عن وفاة ابنته

وكالات / سما /

تعاطف العديد من نجوم كرة القدم مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي أعلن مساء الخميس عن وفاة ابنته تشانا البالغة من العمر 9 سنوات، بعد صراع استمر عدة أشهر مع مرض السرطان.

إنريكي الذي اضطر إلى الابتعاد عن منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا والتفرغ تماماً للبقاء مع عائلته في تلك اللحظات الأليمة على ابنته الطفلة، تلقى العديد من رسائل التعازي بعد أن أعلن بنفسه عن خبر وفاة الابنة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال إنريكي في بيان: توفيت ابنتنا تشانا بعد ظهر اليوم وعمرها تسع سنوات بعد صراع استمر خمسة أشهر مع سرطان العظام.

وأضاف المدرب السابق لبرشلونة: نريد أن نتوجه بالشكر لكل من غمرنا بالمشاعر الدافئة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وتابع: سنفتقدك كثيرا لكن سنتذكرك كل يوم في حياتنا مع أمل أن نلتقي مرة أخرى في المستقبل، ستكون النجمة التي ترشد عائلتنا.

وأرسل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة تعازيه بالنيابة عن كل العاملين والمنتمين للنادي الكتالوني، وكتب: كل الدعم والمواساة إلى لويس إنريكي وزوجته وكل عائلته في هذا الوقت المؤلم، كل عائلة برشلونة متأثرة بفقدان تشانا. تعازينا وتعاطفنا مع العائلة.